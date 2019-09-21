وزير خارجية أوكرانيا ينفي تعرض زيلينسكي لضغط من قبل ترامب

نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو اليوم السبت في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية إشارات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

وقال بريستيكو: "أعرف ما الذي جرى في المحادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط". وأضاف "هذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

وترامب في صلب جدل جديد بعدما اتهمته وسائل إعلام أمريكية بانه شجع زيلينسكي على التحقيق حول نجل جو بايدن، أبرز المرشحين الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمربكية. وكان أحد عناصر أجهزة الاستخبارات الأمريكية أول من أشار إلى هذه الاتهامات.