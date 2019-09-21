رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في احداث فُض الاعتصام

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اليوم "السبت" قرارا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في احداث فُض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وتضم اللجنة (٧) أعضاء، وهم قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثل لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).
وتكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤،تعمل اللجنة باستقلال تام عن اي جهة حكومية او عدلية او قانونية.
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين.
واشار القرار تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ اشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
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