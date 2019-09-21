قوى الحرية والتغيير تقدم ٤ مرشحين لإكمال الحكومة

سلمت لجنة الترشيحات بقوى اعلان الحرية والتغيير، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ٤ مرشحين لوزارتي الثروة الحيوانية والبنى التحتية.

وقال عضو اللجنة، احمد حضرة، لـ"اخبار الخليج 365"، أن مكتب رئيس الوزراء تسلم الاسماء وسينظر فيها عقب عودته من اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري.

واضاف ان القائمة التي تم الدفع بهم لإكمال التشكيل الوزراي في الحكومة الانتقالية، ليست نهائية وسيجرى تشاور حولها بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء.