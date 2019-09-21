الجبير: لدينا خيارات عدة للرد على هجوم أرامكو

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مؤكدا "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو".

وأضاف الجبير في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني.



كما حمَّل وزير الدولة للشؤون الخارجية، في وقت سابق من اليوم إيران مسؤولية الهجوم التخريبي تجاه منشأتي بقيق وخريص، عاداً ذلك عملاً إجرامياً غير مسبوق لا سيما أنه يستهدف العالم بأجمعه.

وقال الجبير في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم : ” إن المستهدف ليس المملكة العربية السعودية فحسب بل استهدفت العالم مما أثر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية وبالتالي فإن التأثير السلبي يطال كل دولة في العالم وكل البشر”

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وأضاف الجبير : ” أن هذا الهجوم يعد هجومًا على البشرية ولذا فقد أدان هذا الهجوم أكثر من ثمانين دولة وبشدة، ووصفته بأنه هجوم إرهابي وعدواني وغير مبرر، والمملكة العربية السعودية تقوم بالتحقيقات الأولوية خصوصاً وأن الأسلحة المستخدمة هي أسلحة إيرانية كما تم الإعلان عنها مسبقاً .

وأوضح الجبير أن المملكة العربية السعودية طلبت من الأمم المتحدة أن ترسل خبراء ليساهموا في هذا التحقيق، بالإضافة إلى أن هناك دول أخرى تشارك في هذا التحقيق ، موضحاً أن نتائج التحقيق سيعلن عنها قريباً، والهدف من وراء التحقيق هو تحديد مصدر الإطلاق، مؤكداً أن الإطلاق لم يأتي من اليمن بل أتى من الشمال، لا سيما أن التحقيقات ستثبت ذلك بإذن الله، وسنطلع العالم عليها ونتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبين الجبير أن المملكة تم استهدافها بأكثر من 260 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع، وأكثر من 150 طائرة مسيرة، وهذا أمر غير مقبول واستطاعت القوات المسلحة السعودية أن تمنع أي صاروخ باليستي من أن يصيب هدفه، ودمرت عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة.

وشدد الجبير على أن القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية مستمرين في العمل تجاهها، والمملكة حريصة جداً على أمنها وأمن منشآتها وأمن مواطنيها وأمن المقيمين فيها، وستبذل كل جهد في ضمان وحفظ أمنهم وسلامتهم.