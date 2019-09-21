أحبط فريق من إدارة المباحث المركزية فرع ولاية القضارف عملية تهريب كمية من الوقود محملة على متن شاحنة (لوري) كانت في طريقها إلى خارج الولاية معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار.
وأوضح العقيد شرطة أبو بكر عيسى مدير إدارة المباحث المركزية بولاية القضارف في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الكمية المضبوطة (12) برميل جازولين إضافة إلى برميل بنزين، وتم ضبطها بقيادة فريق من الادارة، مؤكدا جاهزية إدارة المباحث المركزية بالولاية لحماية الشريط الحدودي دعما وحماية للاقتصاد الوطني من عمليات التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث القضارف تتمكن من إحباط عملية تهريب شاحنة محملة بالوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.