مباحث القضارف تتمكن من إحباط عملية تهريب شاحنة محملة بالوقود

أحبط فريق من إدارة المباحث المركزية فرع ولاية القضارف عملية تهريب كمية من الوقود محملة على متن شاحنة (لوري) كانت في طريقها إلى خارج الولاية معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار.

وأوضح العقيد شرطة أبو بكر عيسى مدير إدارة المباحث المركزية بولاية القضارف في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الكمية المضبوطة (12) برميل جازولين إضافة إلى برميل بنزين، وتم ضبطها بقيادة فريق من الادارة، مؤكدا جاهزية إدارة المباحث المركزية بالولاية لحماية الشريط الحدودي دعما وحماية للاقتصاد الوطني من عمليات التهريب.