رئيس الوزراء يتوجه الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك مساء اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٤)التى تعقد بنيويورك، يرافقه عدد من وزراء حكومته.

وسيلقي "حمدوك" خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يالجمعة المقبل الموافق ٢٧ من سبتمبر الجاري.

وسيعقد رئيس الوزراء عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش من خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.

وتأتي الزيارة لعكس صورة السودان الجديد بعد الثورة .