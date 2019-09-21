تفكيك شبكات إجرامية تهرب أصنافاً من المخدرات بالولايات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات واسعة على العصابات والشبكات الإجرامية التي تهرب وتبيع المخدرات والخمور بولايات الخرطوم والقضارف والنيل الأزرق وضبطت (2690 ) حبة مخدرة و(4255 ) قندول بنقو و(21) زجاجة خمر و(26 ) كيس حشيش إثيوبي (شاشمني) و (31) كيسا من نبات القات المخدر.

وقال اللواء شرطة طارق الأمين البدراوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) إن إدارته شنت حملات مداهمة واسعة على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتمكنت من تفكيك (6) شبكات إجرامية حيث توفرت معلومات دقيقة لإدارته بولاية القضارف عن ثلاث شبكات إجرامية تمارس نشاطا مخالفا للقانون، وتم نصب كمين محكم بحي سلامة البيه بمدينة القضارف أسفر عن ضبط (26) كيس حشيش إثيوبي (شاشمندي) تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة(15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م بالقسم الأوسط القضارف في مواجهة متهم وأيضا تمكنت الأتيام الميدانية من ضبط (360) كبريتة حشيش إثيوبي و(2) كيلو حشيش إثيوبي شاشمندي قادمة من محلية حلفا الجديدة عبر حافلات الركاب السفرية. تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15/أ ) بالقسم الأوسط القضارف وأضاف اللواء البدراوي وبناء على معلومات توفرت لإدارته بنفس الولاية عن نشاط لشبكة تهرب المخدرات والسموم من داخل الأراضي الإثيوبية إلى مدينة القضارف تم ضبط (31 ) كيسا من نبات القات المخدر، (21) زجاجة خمر مخبأة داخل جهاز التكييف الخاص بحافلة الركاب فتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد (15/أ) والمادة (79) من القانون الجنائي فى مواجهة (2) من المتهمين.

وبولاية النيل الأزرق تمكنت إدارته من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط (4255 ) قندول بنقو بناء على معلومات دقيقة تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة (15/أ).

وبولاية الخرطوم تمكنت فرعية كرري من تفكيك شبكتين إجراميتين وضبطت بحوزتهما على التوالي (1500) حبة كبتاجون مخبأة داخل عربة صالون بحوزة متهمين اثنين من الجالية السورية، وضبط (1190) حبة ترامادول بحوزة متهم بناء على معلومات ومتابعة ميدانية لصيقة تم اتخاذ إجراءات بلاغين تحت المادة (15/أ) بقسم شرطة الثورة جنوب.

وأوضح اللواء البدراوي أن هذه الضبطيات تأتي في سياق إنفاذ خطط الإدارة الراتبة في مكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا مقدرة وتصميم إدارته على تفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة، مجددا تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات على الصحة العامة وصحة التعاطي.