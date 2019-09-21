شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات، على تجمعات وتعزيزات مليشيات الحوثي المتوالية لإيران في جبهة "النّقعَة" بمديرية "الصفراء" شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين. وأسفرت ضربات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء. وتستخدم المليشيات تلك المواقع بمثابة نقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش بالصفراء. وأكد المصدر أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.