طفلة تولد بأربعة أرجل وثلاثة أيادي في الهند

ولدت طفلة بأربعة أرجل وثلاثة أيادي بعد أن انضم ثلاثة توائم إلى الرحم - لكن شقيقها التوأم ينجبان بصحة جيدة في الهند

وأنجبت امرأة هندية ابنة لها أربع أرجل وثلاثة أيادي بعد أن انضمت إلى طفل آخر في الرحم.

وولدت راجو البالغة 24 سنة، بتوأم طفل وصبي في مستشفى في تونك في راجستان يوم الجمعة.

بينما ولد الولد بصحة جيدة، كانت الفتاة لديها مجموعة إضافية من الأرجل ويد أخرى تغطي كامل صدرها وبطنها.

ويعتقد الأطباء أن راجو ربما كانت تحمل ثلاثة توائم، ولكن أحد الطفل انضم إلى الطفلة الصغيرة.

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وأوضح الطبيب المعالج: "الطفل الذكر طبيعي لكن الأنثى حالة من التوائم الملتصقة. كانت تعاني من مشكلة بسيطة في التنفس. وضعناها على دعم الأكسجين وحياتها مستقرة الآن.

وسنحيلها إلى مستشفى متقدم في جايبور لمزيد من العلاج وجراحة الأطفال. الأم والطفل الذكور مستقرة.

ولم يكن والدا الطفلة مصابين بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل وكانا "يشعران بالأسى" بعد وصول ابنتهما.

ولم يكن والدا الطفلة مصابين بالموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل وكانا "يشعران بالأسى" بعد وصول ابنتهما، ويقوم الأطباء بفحص الشاب.