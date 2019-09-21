التأمين الصحي بكسلا: نهدف إلى تغطية تأمينية بنسبة 75٪

كشف مدير التأمين الصحي فرع ولاية كسلا، د. يوسف رابح مكي، عن مساعٍ حثيثة لزيادة التغطية التأمينية، وأكد رابح أن خطتهم أن تصل نسبة التغطية التأمينية بنهاية العام الجاري إلى 75٪ بدلاً عن 49٪.
وأكد تدشينهم في الشهر الماضي 11.437 أسرة، ما يعادل 49197 بطاقة تأمين صحي، وأشاد رابح في تنوير صحفي بدعم والي كسلا بابكر محمود همد، واهتمامه بمشروعات التأمين الصحي.
وأشار إلى تكفل الوالي بعدد 10 آلاف أسرة لإدخالها في التأمين، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوالي بمواطني ولايته، فضلاً عن إدخال كل الشرائح المستهدفة في برنامج التأمين الذي أصبح ضرورة في ظل زيادة تكلفة العلاج، وكشف رابح عن مساعيهم لإدخال كل قطاعات مجتمع كسلا في مظلة التأمين الصحي، منوهاً إلى أن تكلفة إشتراك الأسره الواحدة للبطاقة في العام بمبلغ 1200 جنيه.
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