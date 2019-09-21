ردًا على أبواق تميم.. كاتب سعودي: الأساطيل والبارجات ستتحرك لإخراجكم من تفل شعب مصر

أثار أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وأبرز أبواق تميم بن حمد الجدل عصر اليوم السبت، بعد تغريدة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التغريدات القصيرة "تويتر" شبه فيها الشعب المصري بـ"الكلب"، وتهجم "سعود بن خالد آل ثاني" رئيس نادي الريان وأبرز أفراد العائلة الحاكمة القطرية المقربة من تميم على الشعب المصري، وذلك بعد المحاولات التى سعي الإعلام القطري الإخواني للترويج لها لإسترجاع الفوضي مرة أخري وهز استقرار وأمن مصر.

وهاجم متابعي التواصل الإجتماعي الأمير القطري وتغريدته، والتي اعتبروها استمرار لمسلسل دعم الفوضي والإرهاب في مصر بعد فشل خططهم، والترويج لأخبار وفيديوهات مفبركة لمطالبات الشعب المصري برحيل الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وقال آل ثاني في تغريدته المسيئة: " لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض ...ألا يستحق المصري معاملة الكلب".

ورد الكاتب والصحفي السعودي "فهد حجازي"، على التغريدة المسيئة موكدّا أن أمثال "خالد آل ثاني" مصيرهم الغرق في تفل الشعب المصري العظيم، قائلًا: " الكلب جابتهـ والدتك وابلشت #قطر بك وبأمثالك.. دعني اصيغ تغريدتك بشكل آخر لو تفل شعب #مصر العظيم على #شرق_سلوى، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتخرج من مثلك من تحت التفال والكلب اللي مثلك #يدل_دربه..على فكرة في مثل مصري يقول ..مصير سعود بن خالد آل ثاني للجزار..تفهم ماتفهم مشكلتك".