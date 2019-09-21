نظام قطر يسيء لمصر وشعبها.. وجمهور تويتر: الشعب المصري عظيم

أثارت تغريدة مسيئة لمصر وشعبها كتبها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التغريدة تعليقا على ما حاولت الجزيرة الترويج له على أنه ثورة على النظام في مصر، قبل أن ينقشع الفجر عن مجرد أكاذيب وفبركات.

وكتب سعود بن خالد آل ثاني: لو عثر كلب في القطب الجنوبي ، لتحركت الأساطيل والغواصات والبارجات لتمهد الأرض.. ألا يستحق المصري معاملة الكلب.

وعبر مدونون عرب ومصريون عن استيائهم من التغريدة، وتوالت التعليقات عليها.

وردا بالمثل، كتب المدون محمد هجرس: بوجود الامريكي والإيراني والتركي.. ألا يستحق القطري معاملة الكلب؟.

Advertisements

وكتبت بنت الوطن: الشعب المصري عظيم يستحق منا أن نرفع له القبعة تحية واحتراما وتقديرا، أما أنت فترمى لك عظمة لتنهشها.

ورأى كثيرون أن هذا تعبير يقال في الأروقة القطرية سرا لكنه خرج الآن إلى العلن.

وغرد حساب "السعودية العظمى" قائلا: ما تتلفظ به أمر طبيعي، وذلك لأن عقليتك وتربيتك تربية كلاب وربما الكلب أفضل منك.

وتوالت الردود الغاضبة على التغريدة القطرية، كما خلت التعليقات، تقريبا، من أي تعاطف مع كاتبها، كونها إساءة واضحة لمصر وشعبها ولا تحتمل أي تأويل.

واتفق كثير من المغردين على أن ما كتبه آل ثاني يعكس حقيقة أخلاق النظام الحاكم في قطر.