الاستئناف ترفض استدعاء المراجع العام لمراجعة عهدة الرئيس المخلوع ببيت الضيافة

رفض قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي طلب الدفاع باستدعاء المراجع العام لمراجعة عهدة الرئيس المخلوع البشير ببيت الضيافة، وقالت المحكمة إن المتهم البشير أقر بعدم توريد المبالغ لخزينة الدولة كما أن المبالغ لم تأت عبر القنوات القانونية. لافتا إلى أن العدالة تقتضي الوقوف على طرفي الخصومة على مسافة واحدة، وأن المراجع ليس طرفا في الدعوى فكيف نكلفه بمراجعة اموال لم تدخل خزينة الدولة، وقررت رفض الطلب لعدم الاختصاص.

وكشف بدر الدين مندوب بنك السودان عند مثوله شاهد دفاع أمام المحكمة المنعقدة اليوم بمعهد تدريب القضاة ان المبالغ موضوع الدعوى (25) مليون دولار تعتبر مخالفة للائحة بنك السودان للعام 2013، التي تضبط التعامل بالنقد الأجنبي (البيع، الشراء، الاستبدال)

وحدد الجهات المصرح لها وهي المصارف والجهات المعتمدة، الصرافات والجهات الحاصلة على اذن من محافظ بنك السودان. وأن أي تعامل خارج هذه الأطر يعتبر مخالفة. ويجوز لأي شخص حيازة النقد الأجنبي.

وتم فحص المبالغ المعروضات التي تم إيداعها من الاتهام بالمحكمة من قبل هيئة الدفاع.

وقال اللواء طارق عبد القادر شكري جهاز المخابرات العامة إن لديهم آلية بها المطاحن كسيقا، ويتا، سين، الحمامة، وروتانا بالإضافة لبنك السودان ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، وأنهم كانوا يتابعون عملهم في توزيع الدقيق، وكانوا يتدخلوا عندما يحدث شح، ونفى دعمهم للمطاحن وقال إنهم اشتروا كميات إضافية من سيقا بحوالي (16) ألف درهم ما يعادل خمسة ملايين دولار، وأضاف أن سيقا تغطي 20 ألف جوال من الدقيق وسين 44 ألف جوال وويتا 18 ألف جوال وحمامة 10 آلاف وروتانا 8 ألفا، وذكر الشاهد أصحاب الشركات الخمس ومالكيها ما عدا سين لا يعرف أصحابها وإنما يعرف مندوبها طارق سر الختم رغم أنها تدعم السوق بنحو (44) ألف جنيه.

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مشيرا إلى أن شراء الدقيق ليس من مهام الأمن الاقتصادي وأن عملهم إشرافي، ورفعوا تقارير لمدير الجهاز ويقدم تنويرا للرئيس والجهة المسؤولة ورزارة المالية والبنك المركزي.

أبو بكر عوض آخر وزير دولة بوزارة المالية عرضت عليه مستندات حول دعم وزارة الدفاع وجامعة أفريقيا وأشار إلى أنها مستخرجة من رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن الميزانية لا تسمح بدعم بحجم المبلغ بالمستند، واضاف أن الدعومات خارج الموازنة تخضع لتقديرات الرئيس وبعد سلسلة من الاجراءات تخرج من المالية مباشرة للجهة المدعومة وبالعملة المحلية. وإن أي مبالغ لا تخرج نقدا لأن النظام الحسابي بالمالية إلكتروني، وأن الرئيس والنواب والمساعدين لديهم حسابات لتسيير مكاتبهم.

والتمست هيئة الدفاع من المحكمة تحديد موظف من المراجع العام وإعلانه للشهادة ما دامت المحكمة رفضت الطلب، وإعلان قناة طيبة للشهادة بالإضافة لبقية الشهود في القائمة المودعة ما عدا الدعم السريع.

ورد الاتهام بأن المراجع العام ليس طرفا في الدعوى، وأضافت النيابة

الدعم السريع واستلم (5) ملايبن يورو والتمست سماعه كشاهد محكمة وفقا للمادة 53 إجراءات جنائية، وقالت المحكمة للاتهام إن شهوده انتهوا وهذا من حق المحكمة.