رئيس الوزراء اللبناني السابق يهنئ السعودية بالعيد الوطني

هنأ رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اليوم السبت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال: "كل يوم نشعر بالعلاقات العميقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان." وتتميز هذه العلاقات الراسخة بالأمانة وأعلى مستويات التقارب والتفاهم. وأضاف أن السعودية ستبقى "الأخ الأكبر" للبنان وتسعى في جميع الساحات العربية والدولية للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها. وقال ميقاتي "بمناسبة اليوم الوطني، نجدد امتناننا للمبادرات المتعاقبة التي اقترحتها المملكة لمساعدة لبنان". وأكد دعمه لجهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وثروتها النفطية، على أمل أن تكون المملكة محمية من الأذى.

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