قيادات النيل الأزرق: مطالب “عقار” بالحكم الذاتي لا تخدم قضايا المنطقة

رفضت قيادات الإدارة الأهلية بولاية النيل الأزرق المطالبات التي أطلقها مالك عقار بالحكم الذاتي للمنطقة، واصفة إياها بأنها مطالبات فردية لا تعنيهم في شيء ولا تخدم قضايا المنطقة. وقال المك يوسف حسين المك، مك مملكة فازوغلي وممثل الإدارات الأهلية بالولاية، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن السلام قضية محورية تأتي في مقدمة أولوياتهم، مبيناً أن مطالبات عقار الغرض منها رفع سقف التفاوض، مبيناً أن أهل المنطقة هم الذين يقومون بتحديد نوع حكم ولايتهم، مشيراً إلى ضرورة استصحاب رؤية أهل المنطقة في الأمور التي تخص الولاية. ولفت حسين إلى أن عملية التوافق والتراضي من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ستفضي إلى إحلال السلام وإنزاله على أرض الواقع.

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