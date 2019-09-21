أرنولد يهنئ سيلفستر ستالون بطرح فيلم "رامبو" الجديد على طريقته الخاصة

نشر النجم الكبير أرنولد شوارزنجر، مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، هنأ من خلاله النجم سيلفستر ستالون بالعرض الخاص للجزء الجديد من سلسلة أفلام رامبو.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من الفيديو الذي ظهر به أرنولد، ومن خلالها قدم التهنئة لستالون عبر استعراضه لواحدة من الخناجر التي سبق له استخدامها في أفلامه السابقة.

وقالت الصحيفة أن الخنجر الذي ظهر به أرنولد في الفيديو هو نفسه الذي استخدمه في فيلمه الشهير "بريدتورز" الذي طرح في فترة التسعينيات.

واحتفل النجم الكبير سيلفستر ستالون الأسبوع الماضي، بالعرض الخاص للجزء الجديد من سلسلة أفلام رامبو، والذي يطرح باسم Rambo: Last Blood، في حضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من ظهور سيلفستر ستالون على السجادة الحمراء بالعرض الخاص للفيلم، والذي احتضنته صالة العرض السينمائي AMC Lincoln Square.

وشارك النجم سيلفستر ستالون في افتتاح العرض الخاص للفيلم، النجوم المشاركين في بطولته "باز فيجا" التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "كارمن ديلجادو"، والنجمة الشابة "إيفيت مونريال" التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جابرييل"، و"سيرخيو بيرس" الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "هوجو مارتينيز"، و"أدريانا بارازا" التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "ماريا بلتران".

واختير لمهمة إخراج الجزء الخامس والأخير من سلسلة أفلام رامبو الشهيرة، المخرج "أدريان جرونبرج"، وشارك في تأليف وكتابة السيناريو النجم سيلفستر ستالون.

وأعلن النجم سيلفستر ستالون بعد إحتفاله بالعرض الافتتاحي للفيلم عبر صحفته الخاصة على موقع أنستجرام، عن وثيقة أصدرتها مدينة لوس أنجلوس حددت من خلالها يوم سنوي مخصص للاحتفال بسلسلة رامبو، باسم "رامبو داي".

وكان الظهور الأول للنجم الكبير سيلفستر ستالون في شخصية رامبو، ضمن أحداث الجزء الأول الذي طرح في عام 1982، بعنوان First Blood.

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وشارك في بطولة الجزء الأول بجانب ستالون، كل من النجم "ريتشارد كرينا" الذي جسد شخصية Colonel Samuel "Sam" Trautman، والنجم "بريان دينهي"، الذي جسد شخصية Sheriff William "Will" Teasle.

و"بيلي مكيني" الذي جسد شخصية باسم Captain Dave Kern، و"جاك ستاريت" الذي جسد في الفيلم شخصية Deputy Sergeant Arthur "Art" Galt، و"مايكل تالبوت" الذي جسد بالفيلم شخصية Deputy Balford، و"كريس مولكي" الذي جسد بالفيلم شخصية Deputy Ward.

و"جون مكليام" الذي جسد شخصية "أورفال كيلرمان"، و"ألف همفري" الذي جسد شخصية Deputy Lester.

وفي عام 1985، طرح بصالات العرض الجزء الثاني من سلسلة أفلام رامبو بعنوان Rambo: First Blood Part II، وكان من إخراج المرج "جورج بي كوستاتوس".

وشارك في بطولة الفيلم بجانب النجم سيلفستر ستالون، كل من النجم "ريتشارد كارينا" الذي جسد شخصيته من الجزء الأول Colonel Samuel "Sam" Trautman، وأنضم لأبطال السلسلة في الجزء الثاني "تشارليز نابيير" الذي جسد بالفيلم شخصية Major Marshall Roger T. Murdock، و"ستيف بريكوف" الذي جسد بالفيلم شخصية Lieutenant Colonel Sergei T. Podovsky، و"حوليا نيكسون" التي جسدت بالفيلم شخصية Co Phuong Bao و"مارتن كوف" الذي جسد بالفيلم شخصية Michael Reed Ericson، و"جورج شيونج" الذي جسد شخصية Lieutenant Tay.

وطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام رامبو في عام 1988 بصالات العرض، بعنوان Rambo III، وكان من إخراج "بيتر ماكدونالد"، وشارك في بطولته النجم "ريتشارد كارينا" الذي جسد شخصية Colonel Samuel "Sam" Trautman للمرة الثالثة والأخيرة ضمن هذه السلسلة، و"كرت وود" الذي جسد شخصية Robert Griggs، و"مارك دي يونج" الذي جسد شخصية Colonel Alexei Zaysen، و"ساسون جاباي" الذي جسد شخصية "موسا غاني".

وبعد عشرون عام من طرح الجزء الثالث، طرح النجم سيلفستر ستالون الجزء الرابع من سلسل رامبو في عام 2008، وكان من إخراج وتأليف النجم سيلفستر ستالون نفسه.

وشارك في بطولته "جولي بينز" و"بول سكولزي" و"ماثيو مراسدن" و"جراهام ماكتفايس".