جدل واسع في السودان.. ما حقيقة مطالبة عضو بمجلس السيادة وقف العمل بالشريعة ؟

توتر جديد داخل الشارع السوداني، تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مطالبة عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة السوداني بوقف العمل بالشريعة الإسلامية في البلاد ، ما أثار جدلا واسعا.

وطالبت عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة السوداني بوقف العمل بالشريعة الإسلامية في البلاد ما أثار جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت عائشة قالت خلال استضافتها أمس الجمعة، في برنامج بلا قيود على “بي بي سي”، إنه لابد من وقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان، لأنه بلد متعدد الأديان، كما أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان نريد أن نحافظ على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين أو أديان أخرى.

وأثارت تصريحات السعيد استياء عدد من السودانيين الذين بادروا بالرد عليها حيث قال بعضهم: “كأن الإسلام قد ظلم الأديان”، وعلق آخر ‏‎‎”معناها المخابرات البريطانية لا تريد استقرارا في السودان وبهذه الحلقة تدعو الجماعات المتطرفة إلى الاستعداد”.

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واستنكر ثالث تصريحات السعيد بقوله‎: “يعنى رب العباد قال و رضيت لكم الإسلام دينا و هذه تقول لا، اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء”.

يذكر أن المجلس السيادي السوداني كان قد أعلن، الخميس الماضي، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين التابعين لحركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد محمد نور.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، بأن “المجلس اتخذ عدد من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا”.

يُشار إلى أن عائشة موسى هي أكاديمية وناشطة حقوقية ونسوية، جاءت عضويتها في “المجلس السيادي” تمثيلاً لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يتقاسم أعضاؤه مجلس السيادة.