تجمع الأساتذة: استقالات مديري الجامعات (فرفرة مذبوح)

قال تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا التابع لتجمع المهنيين السودانيين إن تقديم مديري الجامعات السودانية استقالاتهم الجماعية ليس سوى خطوة استباقية لقرار الإقالة لا تقدم ولا تؤخر ولا تتعدى “فرفرة المذبوح”

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وأضاف التجمع في بيان له أمس, أن خطاب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة أم درمان الإسلامية أقلق مضاجع منسوبي المؤتمر الوطني وأبواقهم ليعلنوا حملة هجوم شعواء على السيدة الوزيرة, لمجرد إعلانها الالتزام بمبادئ الثورة وكنس آثار الإنقاذ, بإقالة إدارات الجامعات وعمداء الكليات الموالين للنظام السابق, والذين تم تعيينهم لمعيار الولاء السياسي، وليس الكفاءة والأهلية.

وأكد التجمع كما أوردت صحيفة المجهر , أكد تأييده لقرار الوزيرة مناشداً جميع فصائل قوى الحرية والتغيير دعمها, واسكات أبواق الثورة المضادة الذين يتبجحون بسفك الدماء وقتل الأبرياء وحرق قراهم بجنوب وغرب وشرق البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)