“الحرية والتغيير” تتوافق على ترشيح امرأة للثروة الحيوانية

أمن المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” على ترشيح خالدة عباس الخزين لتولي منصب وزارة الثروة الحيوانية.

وقال مصدر إن المجلس فتح باب الترشيحات لـ(48) ساعة أخرى على الرغم من اعتماد مرشحة الثروة الحيوانية، ونوه بأنه سيتم رفع اسم خالدة عباس الخزين إلى رئيس الوزراء حال عدم تقدم أي مرشح خلال المدة المحددة.

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وفي ذات السياق كشف المصدر عن اعتماد ثلاثة أسماء لتولي منصب البنى التحتية، وضمت القائمة (أبو بكر حسن أبو بكر، هاشم طاهر شيخ طه وخالد محمود).

فيما قال المصدر إن لجنة الترشيحات تسلمت عدداً من الأسماء لشغل منصب وزير الثروة الحيوانية، مبيناً أن المجلس المركزي لمنظومة التغيير سيعقد اجتماعاً لإجازة الترشيحات في شكلها النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)