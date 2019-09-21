شاب يلقي مصرعه بعد عودته من دفن جثمان صديقه

شهدت منطقة امبدة حادثا مؤسفا وذلك على اثر قيام احد المتهمين بطعن شاب بالسكين نقل على اثره الى المستشفى الا انه توفى الى رحمة مولاه لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثة الى مشرحة ام درمان قان على اثرها الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها بعد اكتمال الاجراءات القانونية.

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وكان احد اصدقاء الشاب القتيل حضوراً لمراسم التشييع الى ان غادر الجميع مكان الدفن وبعدها خرج المجني عليه من المسجد, وبحسب صحيفة الدار تربص به احد الاشخاص ليصيبه بضربة ساطور عجلت برحيله ليلحق بصديقه الذي كان مشاركاً في تشييعه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)