“قوى التغيير” تستبعد مرشحين للثروة الحيوانية

أعلنت “قوى الحرية والتغيير”، تسلمها عدداً من الترشيحات الجديدة لوزارة الثروة الحيوانية، بعد أن قام المجلس المركزي لـ”التغيير” باستبعاد كافة المرشحين لتولي الوزارة.

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وقال مصدر بـ”التغيير” أمس، إن المجلس المركزي للتغيير سيعقد اجتماعاً لإجازة الترشيحات في شكلها النهائي. وأوضح أن “الحرية والتغيير” اعتمدت (5) مرشحين لشغل وزارة البنية التحتية بعد استيفائهم المعايير المهنية والكفاءة.

وأشار المصدر إلى أن استبعاد مرشحي الثروة الحيوانية حسب المعايير التي وضعتها لجنة الترشيحات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)