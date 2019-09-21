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حرم الرئيس البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 21-سبتمبر-2019

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حرم الرئيس البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري

 

عملت مصادر بان حرم الرئيس السابق البشير فاطمة خالد التي تقيم بمنزل شقيقها عبد العزيز خالد بكافوري  قد رفضت اي ماظهر للحراسة بالمنزل  الذي تقيم به مسببة ذلك بانها لا تحتاج اي مظاهر الحراسة وتود ان تعيش حياتها بصورة طبيعية  والتنقل بحرية, علماً بان هنالك حراسات بكافة المنازل التي تخص اسر البشير.

 

 

وكانت اعداد من منطقة حوش بانقا قد حضرت بحافلات لمتابعة محاكمة الرئيس السابق البشير التي جرت اول امس بمعهد القضاء بالخرطوم حضرها عدد من اشقاء وشقيقات الرئيس وابناء ابراهيم شمس الدين قاموا بعدها بالذهاب لمنطقة كافوري.

 

 

 

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واكد مصدر مقرب من الاسرة بحسب صحيفة الدار بان حرم الرئيس فاطمة خالد تمارس حياتها بشكل طبيعي وتعتبر ان مرحلة الانقاذ مرحلة من مراحل الحياة عملت خلالها على مد جسور التواصل بالاعمال التي كانت تقوم بها لمصلحة المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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