موظف يلقي مصرعه بعد نجاته من حكم الاعدام

التاريخ: 21-سبتمبر-2019
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شهدت احدى المناطق التابعة لولاية سنار احداث جريمة قتل مروعة فقد خلالها احد المواطنين حياته وذلك بعد خلفية ضربات بالسيف من قبل شقيق القتيل.
وتعود التفاصيل الى ان المجني عليه كان قد تسبب في مقتل احد المواطنين بالمنطقة وبعد القبض عليه صدر الحكم في حقه بالاعدام ليتم تعديله الى السجن والدية. ,قالت صحيفة الدار انه بعد قضائه مدة السجن وخروجه عاد الى المنطقة بعد عامين ليشاهده شقيق القتيل الذي قام بمداهمته والتعدي عليه بسيف مصيباً اياه باصابات قاتلة اودت بحياته وبالقبض على المتهم صدر في حقه الحكم بالاعدام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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