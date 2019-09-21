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ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني في الوقت الذي تستمر فيه إدارته في حملة ممارسة أقصى الضغوط على البلاد.

 

فقد أخبر ترامب الصحفيين يوم السبت، أن العقوبات هي "الأقسى على الإطلاق التي تفرض على أي دولة".

 

وقال ترامب إنه سيتم استبعاد البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني الإيرانيين من النظام البنكي الأمريكي.

 

واتهم كلا من البنك والصندوق بتمويل قوات الحرس الثوري.

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وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد حوالي أسبوع من هجمات استهدفت منشأتي نفط في . وتقول الولايات المتحدة إن إيران تقف وراء الهجمات ولكن طهران تنفي هذه المزاعم.

 

وفي إشارة إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، قال ترامب إن "قرار الدخول إلى إيران سهل جدا"، وأضاف قائلا "إنني أمارس الكثير من ضبط النفس".

 

وقال إنه سيتخذ القرار الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

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