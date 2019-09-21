مالية إيطاليا يسعى لتدبير 16 مليار يورو إضافية لميزانية 2020

يسعى روبرتو جوالتيري، وزير مالية إيطاليا، إلى توفير 16 مليار يورو (6ر17 مليار دولار) إضافية، في الوقت الذى يستعد فيه لتحديث ميزانية بلاده لعام 2020.
وقالت وكالة أنباء "بلومبرج"، نقلا عن صحيفة "كورييه ديلا سيرا" الإيطالية اليوم السبت، إن وزارة المالية بصدد إعداد تقرير، قد يصدر الأسبوع المقبل، قبل عرض الميزانية الرسمية على الاتحاد الأوروبى فى شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت "بلومبرج" إلى الخلافات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بشأن موازنة البلاد، على الرغم من تبنى الحكومة الإيطالية الجديدة بزعامة جيوسيبي كونتي لهجة أكثر تصالحا، كما أن اختيار جوالتيرى، صاحب الدراية بشؤون الاتحاد الأوروبى، لهذا المنصب ينظر إليه على أنه جزء من هذا النهج.
ووفقا للصحيفة الإيطالية، يتعين خفض معدل التضخم في الميزانية الجديدة لتدور حول 2ر2% وربما حتى3ر2% فى حال ما أثمرت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى عن نتائج طيبة.
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