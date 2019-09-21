بلغ إنتاج الصمغ العربي خلال العام الجاري، 500 ألف طن، 200 ألف منها للتصدير و150 ألفًا للاستهلاك المحلي، و150 ألفًا كمخزون استراتيجي، وفقًا لبرنامج الإنتاج وترقية الصادرات.
وقال عبدالحي محمد شريف مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالهيئة القومية للغابات، إن الهيئة وفرت 500 طن من البذور و12 ألفًا من الشتلات كمدخلات لبرنامج الاستزراع، وإعادة الاستزراع، إضافة إلى التوعية والإرشاد، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا حول تحسين واستدامة موارد الغابات، من مكوناته تنظيم الغابات، وإعداد خطط فنية لإدارتها، لافتًا إلى أن الغطاء النباتي يمثل 20 في المائة من مساحة الأراضي بالسودان.
ودعا إلى الإسراع في إجازة قانون الغابات وسياساته الجديدة، لتجاوز التحديات في استخدامات الأراضي وحل مشاكل النزاعات التي تعيق التنمية، وتبني خطط للاستخدام الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية والزراعية، على المستوى القومي لتنمية وتطوير البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة القومية للغابات: ننتج 500 ألف طن من الصمغ العربى العام الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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