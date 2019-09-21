بوفون يطارد رقم مالديني القياسي

يسعى جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، لتحطيم الرقم القياسي لباولو مالديني، مدافع ميلان التاريخي، كأكثر لاعب خوضًا للمباريات بالدوري الإيطالي.

ووفقًا لشبكة قنوات "RMC" الفرنسية، فإن بوفون يقترب من المشاركة أمام هيلاس فيرونا، مساء اليوم السبت، بالجولة الرابعة من الكالتشيو، حيث سيخوض مباراته رقم 641 في المسابقة، ليقترب من رقم مالديني التاريخي، الذي شارك في 647 لقاءً.

يُذكر أن بوفون عاد لصفوف السيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، بعد موسم قضاه مع باريس سان جيرمان.

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وذكرت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، يدرس إجراء بعض التغييرات على تشكيلة فريقه، حيث يعتزم البدء ببوفون وديبالا أمام فيرونا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل.