لوكلير يتصدر التجربة الحرة الأخيرة لسباق سنغافورة

سجل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري أفضل زمن، اليوم السبت، في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى، المقرر في سنغافورة، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-.

وسجل لوكلير، الذي يتطلع لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي إثر فوزه بسباقي بلجيكا وإيطاليا، دقيقة واحدة و192ر38 ثانية على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5063 مترا.

وتفوق لوكلير بفارق 207ر0 ثانية على البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين وحامل لقب بطولة العالم.

وجاء الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 619ر0 ثانية.

أما ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي تصدر التجربة الأولى، أمس الجمعة، واحتل المركز الثاني في التجربة الثانية خلف هاميلتون، فقد جاء في المركز السادس خلال تجربة اليوم خلف زميله أليكس ألبون.

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ورفعت الراية الحمراء وتوقفت التجربة الثالثة لدقائق، إثر اصطدام سيرخيو بيريز، سائق فريق ريسينج بوينت بأحد الحواجز.

وتقام التجارب الرسمية التأهيلية في وقت لاحق، اليوم السبت، لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للسائقين بفارق 63 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس، وذلك بعد 14 سباقا من إجمالي 21 سباقا ببطولة العالم، ويتطلع السائق البريطاني إلى التتويج بالبطولة للمرة السادسة.

وتوج هاميلتون بسباق سنغافورة أربع مرات، من بينها النسختان الماضيتان من السباق.