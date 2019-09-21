"بن قرينة" يعلن ترشحه لانتخابات الجزائر

أعلن رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، عبد القادر بن قرينة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وقال ابن قرينة، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم السبت، "أعلن أمامكم اليوم تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي المقرر بإذن الله تعالى ثم بعزم المخلصين يوم 12 ديسمبر 2019".
وأضاف ابن قرينة "عزمت على هذا الترشح استكمالا لما بدأه شعبنا العظيم في الحراك، ولأحدث القطيعة مع الاستبداد والفساد، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته".
وكان الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح دعا الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم و 12ديسمبر.
وقبل أيام، أعلن رشيق خودير، القيادي في حزب "السلام" الجزائري الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية.
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