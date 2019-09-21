"التعاون الإسلامي" تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ الاثنين المقبل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه من المتوقع أن يجري الأمين العام للمنظمة مباحثات ثنائية مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وتعقد الأمانة العامة خلال الفترة 23 ــ 27 سبتمبر الجاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددًا من الفعاليات والاجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، يأتي في مقدمتها الاجتماع التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتتصدر جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الأوضاع الراهنة في فلسطين، وكشمير، وأقلية الروهينجيا، واعتداء أرمينيا على أراضي أذربيجان، واليمن، ومالي والساحل، البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى قضايا السلام والحوار والمسلمين في أوروبا.