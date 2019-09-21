زيدان يرد على مورينيو: أنا قوي لا أنحني برأسي

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه إشبيلية في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "إشبيلية ميدان صعب جداً. نريد أن نلعب مباراة جيدة ونحن مستعدون.. بالطبع لا زلت أملك القوة ، أشعر بها بالطبع، وسأحاول حتى آخر لحظة مع لاعبي فريقي".

وتابع زيدان :"أشعر بالقوة، لقد تعلمت ألا أخفض رأسي ولا ذراعي وسأستمر في العمل حتى اللحظة الأخيرة.. لست مندهشًا على الإطلاق ، فالانتقاد موجود دائمًا حتى عندما نفوز".

وأردف زيدان: "لا أشعر بأنني غير مدعوم في النادي ، بل على العكس، وإذا لم يكن الأمر كذلك في يوم من الأيام ، فمن الأفضل أن أغادر".

واستطرد زيدان: "لقد مررنا دائمًا بلحظات معقدة وأوقات طيبة، نلعب غدًا ضد المتصدر وعلينا الفوز.. عندما تخسر المباراة هنا تبدأ الصحف بالمطالبة بتغيير كل شيء ، حسناً الأمر معقد ولا تزعجني أبداً الأصوات التي تُنادي بجوزيه مورينيو".

وتابع: في الخارج ينظرون فقط للنتائج، وما يمكننا نحن فعله هو العمل على التحسن، هذا ما يُهمني فقط ، نحن مستعدون للغد.. الحدة التي افتقرنا إليها في مباراة باريس سان جيرمان، كانت موجوده في فيجو وليفناتي لذلك علينا بذل أقصى جهد في مباراة الغد أمام إشبيلية لتحقيق نتيجة إيجابية".

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