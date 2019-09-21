زيدان يتحدى ويعلن موعد رحيله عن ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه إشبيلية في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا" غاية في الصعوبة.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "إشبيلية ميدان صعب جداً. نريد أن نلعب مباراة جيدة ونحن مستعدون.. بالطبع لا زلت أملك القوة ، أشعر بها بالطبع، وسأحاول حتى آخر لحظة مع لاعبي فريقي".
وأضاف زيدان :"أشعر بالقوة، لقد تعلمت ألا أخفض رأسي ولا ذراعي وسأستمر في العمل حتى اللحظة الأخيرة.. لست مندهشًا على الإطلاق ، فالانتقاد موجود دائمًا حتى عندما نفوز".
وأردف زيدان: "لا أشعر بأنني غير مدعوم في النادي ، بل على العكس، وإذا لم يكن الأمر كذلك في يوم من الأيام ، فمن الأفضل أن أغادر".
واستطرد زيدان: "لقد مررنا دائمًا بلحظات معقدة وأوقات طيبة، نلعب غدًا ضد المتصدر وعلينا الفوز.. عندما تخسر المباراة هنا تبدأ الصحف بالمطالبة بتغيير كل شيء ، حسناً الأمر معقد ولا تزعجني أبداً الأصوات التي تُنادي بجوزيه مورينيو".
وتابع: في الخارج ينظرون فقط للنتائج، وما يمكننا نحن فعله هو العمل على التحسن، هذا ما يُهمني فقط ، نحن مستعدون للغد.. الحدة التي افتقرنا إليها في مباراة باريس سان جيرمان، كانت موجوده في فيجو وليفناتي لذلك علينا بذل أقصى جهد في مباراة الغد أمام إشبيلية لتحقيق نتيجة إيجابية".
إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما التكلفة؟
يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني شبح الإقالة من منصب بعدما مني بأسوأ خسارة قارية له بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفن في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري دوري أبطال أوروبا
وأصبحت مكانة زيدان في الريال في مهب الريح، لكن ما قد يعيق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تسريح زيدان، هو التكلفة المالية لرحيله فحسب صحيفة ”سبورت“ فإن قرار إقالة زيدان يكلف إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو مع احتساب الضرائب
خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد
اختارت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني المدير الفني الجديد للفريق في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان لتراجع النتائج.
وأجرت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد استطلاعًا حول خليفة زيدان واختارت نسبة 44 % من الجماهير البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد.
أما ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس، فإنه جاء في المركز الثاني بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21 %.
يذكر أن مورينيو قال مؤخرًا: "ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني.. لا أريد تدريبه لأن الفريق لديه مدرب بالفعل".
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