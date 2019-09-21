طفلة وجدتها تتعرضان للحريق بواسطة ماء ساخن

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تعرضت الطفلة رتاج وجدتها حسينة التي حاولت انقاذها بسبب انسكاب مياه ساخنة عليها تعرضن لحريق من الدرجة الاولى وق التهم الماء الساخن جسد الطفلة رتاج بصورة مروعة فيما تعرضت جدتها لحريق في رجليها لحظة محاولتها انقاذ الطفلة وفور سماع صراخ الطفلة هرع افراد اسرتها نحوها داخل منزلهم بالفتح “1” وقاموا فورا باسعاف الطفلة وجدتها لمستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ ومنها لقسم جراحة التجميل حيث باشر الاطباء عملهم في انقاذ الطفلة وجدتها.

الجدير بالذكر بان الطفلة رتاج جاءت من احد اقاربها من ولاية الجزيرة لجدتها ولكن قدر الله وما شاء فعل وقد تعرضت كما اوردت صحيفة الدار هي وجدتها لحريق من الدرجة الأولى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)