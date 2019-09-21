تجدد أزمة الوقود وعودة “الصفوف” أمام المحطات

تجددت أزمة الوقود بالخرطوم، واصطفت عشرات المركبات أمام محطات الخدمة، فيما رصدت مصادر عدداً من المحطات مغلقة كلياً لعدم توفر المشتقات النفطية، فيما لم يصدر توضيح رسمي من وزارة الطاقة والتعدين عن موقف الإمداد وسبب الأزمة.

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وفاقم نقص الوقود من أزمة المواصلات وعانى المواطنون من صعوبات واضحة وكبيرة في التنقل، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)