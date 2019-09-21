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سقوط منقب ذهب في بئر ونجاته

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 21-سبتمبر-2019

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سقوط منقب ذهب في بئر ونجاته

 

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انقذت العناية الالهية احد المنقبين عن الذهب من الموت المحقق اثر انهيار بئر عليه اثناء عمله بوادي بشارة مما ادى لاصابته بكسر في الرجل وجروح في الوجه والصدر.

 

فيما قام زملائه بالاسراع نحو البئر المنهار وقاموا بانقاذه ونقله الى احد المستشفيات بالولاية ومنها بعربة الى مستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ, وبحسب صحيفة الدار قام الاطباء بعمل اللازم ونقله لقسم جراحة العظام لمتابعة وتلقي العلاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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