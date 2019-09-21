التاريخ: 21-سبتمبر-2019
4 مشاهدة
انقذت العناية الالهية احد المنقبين عن الذهب من الموت المحقق اثر انهيار بئر عليه اثناء عمله بوادي بشارة مما ادى لاصابته بكسر في الرجل وجروح في الوجه والصدر.
فيما قام زملائه بالاسراع نحو البئر المنهار وقاموا بانقاذه ونقله الى احد المستشفيات بالولاية ومنها بعربة الى مستشفى بحري وحدة الاصابات والطوارئ, وبحسب صحيفة الدار قام الاطباء بعمل اللازم ونقله لقسم جراحة العظام لمتابعة وتلقي العلاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط منقب ذهب في بئر ونجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.