دفاع البشير يتوقع شطب بلاغ الثراء الحرام

توقع رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق عمر البشير، مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، شطب بلاغ الثراء الحرام في مواجهة البشير، بحسب البينات المتوفرة.

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وقال الطاهر لمصادر إنه مطمئن لسير القضية حتى الآن، وإن بينات الدفاع قوية، بجانب البينات المهزوزة التي تقدم بها الاتهام- بحسب قوله. وذكر أنهم سيبررون للمحكمة أن جملة المبلغ الذي سُلّم للرئيس بطائرة خاصة قد صُرف في أوجه صحيحة ليس فيها أي مجال للاتهام، وقال “الرئيس ليست له علاقة بالعملة الأجنبية التي وُجدت في منزله”. وأضاف “صحيح أنها أدخلت لكنها لم تستخدم في عملية تبادُل بينها وبين عملة أجنبية، وبالتالي لم تقع أي جريمة خاصة بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي”.

واعتبر الطاهر بحسب صحيفة الصيحة، أن ذهاب قُضاة لاستجواب متهم في مقر حبسه منهج غير صحيح، ولذلك طلبوا سحب أقوال الرئيس، إلا أن المحكمة رفضت، وقال “ربما أرادت هيئة الاتهام أن يؤخذ الاعتراف خفية من الرئيس دون علم أحد محاميه”. ودعا الطاهر لعدم جر القضاء للخروج عن استقلاليته، وعاب على القضاة الخروج في موكب، وأكد أنه أمر لا يتماشى والسلطة القضائية أن يكون القضاء لحزب معين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)