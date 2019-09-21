شرطي يعثر على جثة بجوار المقابر

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أبلغ عريف شرطة يتبع لشرطة الجريف غرب افاد في بلاغه بعثوره على جثة لرجل مجهول الهوية ملقاة على الارض وذلك بالقرب من مقابر الجريف غرب. وبتلقي الشرطة البلاغ تم تحريك عربة مسرح الحادث التي قامت بزيارة المكان واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومن خلال المعاينات اتضح بان الجثة لرجل في العقد السادس من العمر ولا تظهر عليها آثار اذى.

نقلت الجثة على اثرها للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة وبحسب صحيفة الدار لم يتم العثور على اي اوراق ثبوتية لتحديد هوية صاحب الجثمان كما اخطر افراد المباحث لمعرفة هوية صاحب الجثمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)