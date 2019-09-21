احتجاجات بشأن تغير المناخ تجتاح العالم

أغرقت ملايين الشباب في شوارع المدن في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة للمطالبة القادة السياسيين باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تغير المناخ، متحدين في احتجاج في جميع أنحاء العالم مستوحاة من الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عامًا.

وبعد انزعاجهم من صور ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند وحرق غابات الامازون المطيرة، قام الطلاب والعمال المدارس والمتاجر والمكاتب في كل، بهدف وقف ما يرون أنه كارثة بيئية تلوح في الأفق.

وبدأت الاحتجاجات في جزر المحيط الهادئ، حيث يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر طريقة الحياة، وتلاه الشمس في جميع أنحاء أستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا وإلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

وطغت الحشود الضخمة على شوارع مانهاتن السفلى، وهتفوا "أنقذوا كوكبنا!" بينما كانوا يتوقعون خطابًا من ثونبرج، الشخصية الدولية التي أبحرت عبر المحيط الأطلسي في يخت خالٍ من الانبعاثات قبل قمة المناخ التي ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.

وأضافوا: "نحن الآن من نجري الفرق، وأخبر تونبيرغ عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في حديقة بهدف تمثال الحرية، إذا لم يتخذ أي شخص إجراءً، فسنقوم بذلك.

قال منظمون من مجموعة الوقود 350 الأحفوري أن أربعة ملايين شخص شاركوا في جميع أنحاء العالم، من بينهم 300000 في نيويورك.

وتصاعد القلق منذ أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق باريس الدولي بشأن تغير المناخ واتخذ سلسلة من الخطوات لتفكيك وسائل الحماية البيئية، بما في ذلك التحرك يوم الخميس لمنع معايير انبعاثات المركبات الأكثر صرامة في كاليفورنيا.

ويعتبر ترامب والرئيس البرازيلي يير بولسونارو من بين الزعماء الوطنيين الوحيدين في العالم الذين يشككون علنًا في علم تغير المناخ، ولا يشاركون في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وتجمع الآلاف في جميع أنحاء البرازيل لاستهداف بولسونارو، الذين يقولون إنه يسمح بتدمير غابات الأمازون المطيرة لإفساح المجال أمام فول الصويا وتربية الماشية. وفي أغسطس، ارتفعت الحرائق هناك إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010.

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وقال "مارسيلا بيمنتل ميراندا"، أحد منظّمي جمعية الشباب من أجل المناخ في برازيليا: "سياسة حكومة بولسونارو هي سياسة التدمير البيئي وتعميق أزمة المناخ... ولهذا السبب نحن مضربون".

واقتحم المتظاهرون في تايلاند وزارة البيئة وتزعموا الموت، بينما وقف النشطاء في برلين وميونيخ على ذوبان كتل الجليد مع وجود انحناءات حول أعناقهم ترمز إلى مصير الأرض عندما تذوب القمم الجليدية القطبية.

ونظم المتظاهرون في وارسو عرضًا لأشخاص غرقوا في بحر من النفايات البلاستيكية.

أدى الاحترار العالمي الناجم عن غازات الدفيئة المحببة للحرارة الناجم عن حرق الوقود الأحفوري بالفعل إلى حدوث موجات جفاف وموجات حرارية وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات، وفقًا للعلماء.

وفي كينيا، تظاهر حوالي 500 ناشط للمطالبة بأن تلغي الحكومة خطط إنشاء مصنع للفحم والتحقيق في الفساد في سدود الطاقة المائية.

وكشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن حزمة جديدة لحماية المناخ تم القضاء عليها من قبل الأحزاب في تحالفها خلال المحادثات التي استمرت طوال الليل.

وانتقد المئات من عمال جوجل، وامازون، وشركات التكنولوجيا الأخرى صناعتهم يوم الجمعة لتباطؤهم في معالجة التغير المناخي وانضموا إلى المسيرات في سان فرانسيسكو وسياتل مطالبين باتخاذ إجراءات.

