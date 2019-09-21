اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير

التاريخ: 21-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تنعقد اليوم بالمعهد القضائي بالخرطوم جلسة في محاكمة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير وسط اجراءات امنية مشددة برئاسة مولانا الصادق عبد الرحمن. وكانت المحكمة قد استمعت الى قضية الاتهام حيث يواجه البشير الاتهام حيث يواجه البشير الاتهام في حيازة النقد الاجنبي, وبحسب صحيفة الدار كانت المحكمة قد استمعت الى قضية الاتهام وواصلت جلساتها بسماع الدفاع وسوف ترصد الدار الجلسات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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