إقبال على (دلايات) الاسماء.. واسم حمدوك حاضر

عدد من الشباب برعوا في نحت الاسماء على الخشب باللغة العربية والانجليزية, يقفون في مواقف المواصلات وفي اسواق العاصمة العاصمة الكبرى, ويجذبك تعاملهم الراقي وابتسامتهم العريضة, الشاب عمر وجدناه في موقف مواصلات الحاج يوسف, وقال انه يعمل في هذه المهنة منذ ثلاث سنوات.

وأكد عمر ان الاقبال كبير على الشراء خاصة وان الاغلبية يقدمونها كهدايا, وقال ان من بين الاسماء يوجد اسم “حمدوك”, حيث طلبه شاب وقام هو بنحتهله.

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وأكد له ان شقيقته وضعت مولوداً اطلقوا عليه اسم حمدوك تيمناً برئيس الوزراء الجديد حمدوك, وبحسب آخر لحظة قال انه يرغب في ان يقدمها لشقيقته كهدية في يوم “السماية”.

وقال عمر ان اكثر من الاسماء التي تباع سريعا هي “ايمان, محمد, ايمن, عمر, احمد, يسن”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)