مثول أحد أفراد الأمن بجلسة محاكمة “البشير” اليوم

التاريخ: 21-سبتمبر-2019 فى : أخبار 35 مشاهدة كشفت مصادر عن مثول أحد أفراد الأمن الاقتصادي بجلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير اليوم، بخصوص الدقيق. Advertisements ووفقاً للمصادر، فإن مثول الأمن الاقتصادي يأتي لإيضاح حقيقة الأموال التي سلمها الرئيس لطارق سر الختم وحقيقة الاتفاق بين الأمن الاقتصادي وشركات البترول والتعدين بتوصيل الدولار للمطاحن لاستيراد الدقيق. وكان البشير في إحدى الجلسات السابقة أكد أنه منح سين للغلال بعض أموال بن سلمان، لجهة أن الشركة تقوم بشراء الدقيق، وبحاجة إلى عملة أجنبية، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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