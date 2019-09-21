عضو بـ”السيادي”: جهة لها سلطات عليا معنية بقضيتي المفقودين والمقدمين للمحاكمة

قالت عضو المجلس السيادي عائشة موسى السعيد، إنه في جميع اجتماعات مجلس السيادة تتم مناقشة قضية المفقودين، وكذلك مصير المقدّمين للمحاكمة، وأشارت إلى أن هذه القضية تتم إثارتها من جانب الأعضاء المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وأضافت عائشة، بأنه ليس لديها ما تخفيه في هذا الصدد، وأن كل ما تعرفه حول هذا الملف كعضو مجلس السيادة أخبرت (بي بي سي) عنه.

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وذكرت أن هناك جهة مُعينة لها سلطات عُليا معنية بالأمر، وليس من المتوقع أن تعلن هذه الجهة عن كل الأسرار التي بحوزتها حول هذا الموضوع في الوقت الحاضر، ونوهت إلى أن حجم المعلومات المتوفرة في الشارع حول هذا الملف قد يكون أكثر مما هو متاح للسلطات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)