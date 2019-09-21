ميزة جديدة من "تويتر" تثير الجدل بين المستخدمين

أعلنت تويتر بشكل رسمي عن إطلاق ميزة "إخفاء الردود"، في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وذلك بعد فترة تجارب إستمرت لأشهر في دولة كندا.

وتتيح ميزة "إخفاء الردود" لصاحب التغريدة الاساسي، إخفاء بعض الردود التي يراها غير مناسبة لكي لاتظهر ضمن ردود المستخدمين الاخرين الذين ايضاً بإمكانهم رؤية كل الردود بعد الضغط على زر إظهار التغريدات المخفية.

وأكدت تويتر أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو حث المستخدمين على التفكير ملياً قبل كتابة الردود والبعد عن الاساءات والردود الغير اخلاقية والتنمر وغيرها من المشاركات السلبية.

وتعتقد تويتر أن ميزة إخفاء الرد هي حل جيد مقارنة بميزة حذف المشاركات الموجودة في انستغرام وفيسبوك حيث ان اخفاء الرد سيجبر صاحب الرد السيء على المشاركة بشكل جيد في المرة المقبلة قبل ان يتم استخدام خيارات اخرى مثل الحظر والبلاغات التي تحتاج لوقت حتى يتم التفاعل معها.

على الجانب الآخر يرى الكثير ان هذه الميزة سوف تقتل ميزة تبادل وجهات النظر الموجودة في تويتر حيث سيتم قمع الاراء المخالفة لصاحب التغريده وهذا يقتل متعة تويتر ويجعل الموضوع المطروح للنقاش فقير وغير متكامل.