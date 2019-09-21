ﺣﺮﻛﺔ عبدالواحد ترفض التفاوض ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وتطالب بحل المؤتمر الوطني

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ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﺃﻣــﺲ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺘـﻔـﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻦ 8 محكومين ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻁـﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ 18 ﺁﺧــﺮﻳــﻦ، ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣـﺎﻡ.
ﻭﺃﻛـﺪﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ، ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣــﻊ ﺃﻱ ﺟـﻬـﺔ ﻓــﻲ ﻅــﻞ ﻭﺟــﻮﺩ ﺃﺳﺮﻯ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﻣﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﺍﻋـﺘـﺒـﺮﺕ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋـﻤـﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟـﻤـﻮﺍﺛـﻴـﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ المعزول، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺣـﻞ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣـﻠـﻒ ﺍﻷﺳـــﺮﻯ ﻛــﻮﺭﻗــﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 36 ﺃﺳﻴﺮﺍً ﺗﻢ ﺇﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ 6 منهم ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.