خلال الأيام الماضية.. حملة تنمّر ضد وزيرات في حكومة حمدوك

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، خلال الأيام الماضية، حملة « تنمّر» ضد وزيرات في حكومة عبد الله حمدوك، أولاهن كانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله التي أصابتها تعليقات وصفت بـ «التنمر» بسبب سنها.

أما وزيرة العمل لينا الشيخ فلاحقتها اللعنات على خلفية اعتداء على صحافي في الوزارة، قيل إن قريبا لها نفذه.

وزيرة الشباب ولاء البوشي كانت هي الأخرى ضحية لكثيرين حاولوا النبش في تدوينات سابقة لها تنتقد فيها المجلس العسكري، فأعادوا نشرها.

وبخصوص عبد الله، فتعود أغلب التعليقات إلى مقطع فيديو قصير معدل ومقتطع من برنامج حواري مع تلفزيون الـ»بي بي سي» ، تظهر فيه بأداء مرتبك وتطالع خلاله ورقة أمامها لتجيب على أسئلة الحوار.

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ومن بين تلك التعليقات على المقطع على مواقع التواصل:»لا أعرف من اختارها؟ وعلى أي أساس ومعيار تم اختيارها؟ وقد ظهر جليا أن السيدة الفاضلة تفتقد للياقة الذهنية واللباقة الدبلوماسية كما الحضور والثقافة والكاريزما، وأثبتت جهلا فاضحا بما يدور في العالم من أحداث، بل وبأبسط بداهات السياسة الخارجية»!

وما إن تم بث الحوار كاملا مع الوزيرة، حتى عاد المئات ليدونوا تعليقات الاعتذار، غير أن الكثيرين تساءلوا بوضوح عن تلك الأصابع التي تفبرك ثم تصوب حملات الغضب، حيث اتهم البعض النظام السابق عبر أذرعه وذبابه الإلكتروني.

أما الوزيرة الأصغر سناً، ولاء البوشي، فقد نالت نصيبها خلال 3 أيام عبر حملة نبشت في تاريخ كتابتها في صفحتها الخاصة في «فيسبوك» بغرض التقليل من تجربتها.

وزيرة العمل لينا الشيخ، وقبل أن تطأ قدماها مكتبها انطلقت التعليقات التي تهاجمها على خلفية اعتداء على صحافي في وزارتها، قيل إن منفذه قريب لها. ولم تهدأ الأمور إلا عندما أعلنت الوزيرة عن تكوين لجنة تحقيق في الحادثة.