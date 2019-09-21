اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻳُﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺎﻓﻴﺶ اﻟﻈﻼم

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ﻁَﺎﻟﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺣـﻮﻝ ﻓﻴﻠﻢ »ﺧﻔﺎﻓﻴﺶ ﺍﻟﻈﻼﻡ »ﻭﺃﻱّ ﻣﻮﺍﺩ ﺍُﺧـﺮﻯ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺗﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺷﺪّﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺣـﺘـﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤُﺸﺎﻫﺪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎﺩﺓ ﺗُﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.ﻣﻨﻮﻫﺔ ﻹﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨِﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤُﺆﻳﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ،ﻭﺍﻟﻤُﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈُﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.ﻣُﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺧِﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.
ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳــﺔ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻋـﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺿــﺎﻉ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،ﻓﻲ ﻅﻞ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﺑﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻻﻗﺼﺎء.