تفاصيل جديدة عن لقاء قوش و”الميرغني” ومصادر تكشف عن السبب

كشفت مصدر مطلع، تحدث – هاتفيا – إلى الفريق أول صلاح قوش، أن الأخير يتوسط من أجل ما أسماه (رأب الصدع) وإصلاح ذات البين لتقريب وجهات النظر بين نجلي محمد عثمان الميرغني. لجهة إن الخلافات بين محمد الحسن وجعفر الصادق وصلت مدى بعيدا، سيعقد الإمور أكثر(داخل الحركة الإتحادية)، على حد قوله.

ووفقًا لـ(تاسيتي نيوز) برر ظهور قوش على مسرح الإتحاديين، بأنه من جذور إتحادية، ومنطقة ختمية). واضاف قوش يحفظ لمولانا مساندته له في الإنتخابات بمنطقة نوري، شمالي السودان، حينما كان قوش مغضوبا عليه.

ولم يستبعد المصدر انضمام قوش للاتحاديين، واضاف:(قوش إلتقى بمولانا في القاهرة، وعلى إتصال معه، ومهندس هذا العمل هو حاتم السر، أحد أبرز مساعدي الميرغني وساعده الأيمن، الذي تربطه علاقات وثيقة بقوش).