رحيل ابن البادية ينهي القطيعة بين سلمى سيد والشروق

قالت الاعلامية سلمى سيد ان رحيل الفنان صلاح بن البادية انهى قيطعتها لقناة الشروق الفضائية, وكتبت سلمى على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رحيل ابن البادية الفاجع, ينهي قطيعتي للشروق وظهوري استثنائي وخاص, ولا نية لي في العوة اليها مجدداً”.
سلمى قدمت حلقة خاصة بعنوان “رحيل ملك الاغنية السودانية, كشفت فيها الكثير من تفاصيل سهرة “الملك” التي وثقت فيها مسيرة الراحل عبر “30” حلقة.
كما استضافت في الحلقة المخرج شكر الله خلف الله والاعلامي المخضرم علم الدين حامد والموسيقار اسماعيل عبد الجبار والشاعر اسحق الحلنقي الذين تحدثوا عن علاقاتهم بالفقيد واسهاماته في تطور الفن السوداني.
يذكر ان آخر اطلالة لسلمى سيد على شاشة قناة الشروق بحسب صحيفة آخر لحظة كانت في شهر رمضان قبل الماضي, عبر سهرة “فن زمان”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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