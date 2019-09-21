الخارجية الأمريكية تختار قائماً جديداً بالأعمال في سفارتها بالخرطوم

اختارت الخارجية الأمريكية قائماً جديداً بالأعمال في سفارتها بالخرطوم. وعلمت مصادر أن السفير بريان دي هنت تم اختياره من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ليشغل منصب القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم خلفاً للسفير ستيفن كوستيس.

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ويشغل السفير هنت منصب مدير مكتب المبعوث الخاص الأمريكي للسودان، وسبق أن زار الخرطوم أكثر مرة مع المبعوث الخاص دونالد بوث، وأشرف من مكتب المبعوث على كل تفاصيل المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وعمل السفير هنت قائماً بالأعمال في غانا وكذلك نائباً للسفير الأمريكي في موزمبيق.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة الإنتباهة، أن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطون تم تخفيضه إلى درجة القائم بالأعمال بعد سحب السفراء عقب ضرب مصنع الشفاء في عام ١٩٩٨م، وكان يشغل منصب القائم بالأعمال في واشنطون الفريق محمد عطا مدير جهاز المخابرات الأسبق الذي تم إعفاؤه بعد نجاح الثورة. ويقوم بأعباء القائم بالأعمال في واشنطون السفير مجدي مفضل. ويتوقع أن يتم تبادل السفراء بين البلدين بعد اكتمال تطبيع العلاقات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)