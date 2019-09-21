معتوه يقتل شخصاً ويصيب آخرين

التاريخ: 21-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون بسكين معتوه, وذلك عندما انتابت المعتوه حالة جنونية ودون سابق انذار استل نصل حاد وهجم على “5” من اقاربه, وأدى لوفاة أحدهم في الحال, وبحسب مصدر لصحيفة آخر لحظة فان المعتوه يعاني من اضطرابات نفسية, وسدد طعنات لاكثر من خمسة اشخاص لقى احدهم مصرعه فيما وصفت اصابة اثنين من المصابين بالخطيرة. وتم اسعافهم الى مستشفى القضارف. Advertisements والقت الشرطة القبض على الجاني ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة “130” بقسم شرطة ديم بكر وضبطت بحوزته السكين المعروضات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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